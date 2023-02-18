Китай сделал заявление о войне россии против Украины на Мюнхенской конференции: главные тезисы

По словам госсекретаря КНР, Пекин обеспокоен «продолжительностью и масштабами кризиса», и хотя Китай напрямую не задействован в конфликте, он «не собирается сидеть, сложа руки».

Китай поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за мирные переговоры по разрешению «конфликта» между Киевом и москвой*.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь КНР Ван И, сообщает Укринформ.

По словам одного из китайских лидеров, Пекин обеспокоен «продолжительностью и масштабами кризиса», и хотя Китай напрямую не задействован в конфликте, он «не собирается сидеть, сложа руки».

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за проведение мирных переговоров между сторонами «для достижения мира». Он напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин со второго дня войны призвал Украину и россию сесть за стол переговоров и найти политическое разрешение конфликта.

Китайский чиновник отметил, что вместе с европейскими партнерами нужно подумать над тем, «какие усилия нужно предпринять, чтобы остановить войну, и какими должны быть рамки для достижения мира в Европе».

Он отметил, что с приближением годовщины войны Китай «обнародует документ с позицией по украинскому вопросу».

«В изложенном документе мы повторим предложение президента Си Цзиньпина, включая и то, что нужно уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться принципов Устава ООН и поддерживать все усилия по мирному разрешению конфликта», — подчеркнул Ван И.

Как сообщал Курсор, эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По ее словам, нет никаких признаков снижения украинской воли к сопротивлению, «и моральный дух не угас, несмотря на постоянные атаки россии* на энергетическую инфраструктуру страны».

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.