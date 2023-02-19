Китай не исключает предоставление военной помощи россии — Блинкен

Китай рассматривает возможность предоставления вооружений россии* для ее войны против Украины.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает DW.

Отмечается, что после встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен написал в соцсети, что «предостерег Китай от оказания материальной поддержки россии».

В интервью NBC он сказал, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, и что он четко дал понять Ван И: это повлечет за собой «серьезные последствия» в отношениях Вашингтона и Пекина.

Сегодня же в интервью CBS Блинкен сказал: «Наша обеспокоенность базируется на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность оказания летальной поддержки». На вопрос, о какой помощи идет речь, он ответил: «Все: от боеприпасов до самого оружия».

Между тем сам Ван И на Мюнхенской конференции анонсировал, что Китай представит план политического урегулирования «конфликта в Украине». По его словам, в документе будет указано, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и уважать территориальную целостность всех стран.

Накануне министр иностранных дел Италии после встречи с китайским дипломатом заявил, что в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля лидер Китая Си Цзиньпин выступит с «речью мира».

Анонсированную Китаем «мирную инициативу» прокомментировали в Украине. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина верит, что Китай может сыграть важную роль в завершении войны, учитывая его отношения с рф, и хочет, чтобы он ее сыграл, в частности, подтвердив единый для Украины и Китая принцип — территориальную целостность.

«Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины не может быть. Никакой мирный план не может базироваться даже на малейшем предположении о квадратном метре украинской территории», — сказал глава украинского МИД.

Как сообщал Курсор, эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.