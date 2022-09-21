В МВД Украины предположили, сколько солдат мобилизует рф на первом этапе

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что россии* не удастся выполнить свой план по пополнению резервов, как они планируют.

На войне в Украине российская федерация несет большие потери, поэтому президент страны владимир путин объявил частичную мобилизацию, чтобы пополнить ряды своей армии. В МВД Украины спрогнозировали, сколько путину удастся на первом этапе призвать резервистов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, планы главы кремля по мобилизации 300 резервистов не означают, что завтра они все будут на фронте. Призыв будет проходить постепенно и на первом этапе в россии могут мобилизовать около 40-50 тысяч военных, потому что на большее количество просто не хватит экипировки и нет возможности провести обучение такого большого количества бойцов.

Вадим Денисенко также отметил, что целью мобилизации в российской федерации является стабилизация линии фронта, чтобы не дать ВСУ идти в контрнаступление и освобождать свои территории.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в рф. Такие новости уже вызвали ажиотаж среди россиян — люди, которые поддерживали «спецоперацию» и обстрелы мирных городов Украины, сами явно не хотят умирать за амбиции руководства рф.

Еще мы писали, что президент российской федерации владимир путин объявил в стране частичную мобилизацию, и на это у него было несколько причин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!