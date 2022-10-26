В НАТО объяснили, от чего будет зависеть успех Украины на переговорах с рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс поддерживает и будет оказывать помощь Украине в борьбе с российским агрессором, потому что ее успех на возможных переговорах с россией* будет зависеть от силы ВСУ на линии фронта.
Об этом он сообщается в пресс-службе альянса.
По словам Столтенберга, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. И то, что Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы и побед на поле боя.
Он отметил, что именно по этой причине Североатлантический альянс оказывает Украине военную помощь. Союзники по НАТО максимизируют вероятность приемлемого для Украины результата.
«Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше вероятность политического решения, при котором Украина сможет победить как суверенная независимая страна в Европе», — добавил генсек.
Также Столтенберг заявил, что НАТО готово продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, поскольку не может позволить президенту рф владимиру путину победить. По его словам, это будет трагедия для украинцев, а также сделает Североатлантический альянс более уязвимым.
«Курсор» писал ранее, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку в Украину систем для борьбы с беспилотниками. Эти средства будут переданы «в ближайшие дни».
Еще мы писали, что в открытом доступе появилось фото, которое указывает на то, что подразделения реактивной артиллерии Вооруженных Сил Украины используют системы БМ-21 «Град», полученные от армии Польши.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!