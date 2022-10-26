В НАТО объяснили, от чего будет зависеть успех Украины на переговорах с рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс поддерживает и будет оказывать помощь Украине в борьбе с российским агрессором, потому что ее успех на возможных переговорах с россией* будет зависеть от силы ВСУ на линии фронта.

Об этом он сообщается в пресс-службе альянса.

По словам Столтенберга, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. И то, что Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы и побед на поле боя.