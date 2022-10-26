Одна из стран НАТО отдала ВСУ более четверти своих систем БМ-21 Град: обнародовано видео

Передача могла состояться в апреле 2022 года, ориентировочное количество переданных систем – до 20 единиц.

В открытом доступе появилось фото, которое указывает на то, что подразделения реактивной артиллерии Вооруженных Сил Украины используют системы БМ-21 «Град», полученные от армии Польши. Один из бывших «польских» «Градов» был замечен у линии фронта, машина до сих пор носит камуфляж от своих предыдущих владельцев. Об этом говорится в публикации польского портала Defence24.

Авторы издания отмечают, что официально о передаче системы БМ-21 «Град» от Польши в Украину не объявлялось. Фактически, передача могла состояться в апреле 2022 года, ориентировочное количество переданных систем – до 20 единиц.

По данным The Military Balance, в конце 2021 года армия Польши имела 179 реактивных систем залпового огня, в том числе 29 машин RM-70, 79 систем WR-40 Langusta и 75 единиц БМ-21 «Град». Из этого следует, что поляки могли передать ВСУ более четверти своих «Градов».

Авторы Defence24 предполагают, что ВСУ использовали свои «польские» системы БМ-21 для «охоты» на российские «Грады», которые в свою очередь усложняли контрбатарейную борьбу украинской артиллерии.

Ранее редакция сообщала, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

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