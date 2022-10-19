НАТО поставит Украине системы для борьбы с иранскими беспилотниками: заявление Столтенберга

Из-за регулярных атак дронов-камикадзе на инфраструктуру Украины страны-партнеры активизировали свою помощь в предоставлении средств противовоздушной обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку в Украину систем для борьбы с беспилотниками. Эти средства будут переданы «в ближайшие дни».

Об этом Генсек НАТО сказал в ходе дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме.

«Важное, что мы можем сделать, – это выполнить то, что пообещали члены альянса, активизировать и предоставить еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана», – сказал генсек НАТО.

Также он отметил, что «ни одна страна не должна поддерживать войну рф* против Украины».



Столтенберг подчеркнул, что уже передаваемые системы противовоздушной обороны повлияли на ситуацию на поле боя.

Из-за регулярных атак дронов-камикадзе на инфраструктуру Украины страны-партнеры активизировали свою помощь в предоставлении средств противовоздушной обороны.

В частности, США ускоряют передачу Украине ЗРК NASAMS. Два первых комплекса должны поступить в Украину в конце октября или начале ноября.

Ранее Курсор писал, чтов НАТО оценили вероятность ядерного удара рф по Украине.