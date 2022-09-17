В НАТО отметили, как будут поддерживать Украину с наступлением зимы

Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что война поставила под угрозу весь мировой порядок.

Украина получает поддержку и помощь от многих стран в борьбе с российскими оккупантами, и с наступлением зимы НАТО не собирается менять свои позиции в этом вопросе.

Об этом рассказал глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр сказал на конференции Военного комитета НАТО.

По его словам, ВСУ и украинский народ демонстрируют чрезвычайную смелость и будут брать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут и дальше поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и с наступлением зимы эта поддержка останется несокрушимой.

Роб Бауэр также подчеркнул, что война, которая российская федерация* развязала против Украины, поставила под угрозу весь мировой порядок, и эта война стала «больше Украины».

Он подчеркнул, что задача НАТО – защитить население стран союзников и всегда строить планы наперед.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает защищать свои территории в войне с российской федерацией. И генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Еще мы писали, что президенту рф владимиру путину в феврале 2022 года предложили договориться о том, что Украина не вступит в НАТО, но он ответил отказом и настоял на начале войны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!