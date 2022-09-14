СМИ: путину предлагали договориться о невступлении Украины в НАТО, но он отказался

Президенту рф владимиру путину в феврале 2022 года предложили договориться о том, что Украина не вступит в НАТО, но он ответил отказом и настоял на начале войны.

С этим предложением к нему обратился заместитель Руководителя Администрации Президента *рф Дмитрий Козак. Журналисты не сообщили, когда именно Козак обратился к путину с этим вопросом – до начала войны или после.

Об этом сообщает издание Reuters.

Еще с 2020 года Козак по приказу российского президента принимал участие в переговорах с Украиной касаемо Донбасса. В этом же году он предложил диктатору отменить полномасштабное вторжение в обмен на гарантии невступления Украины в альянс.

Однако, путин эту идею не поддержал и «ясно дал понять», что подобная уступка «недостаточно его устраивает». Также он сказал, что хочет аннексировать некоторые территории Украины. В итоге сделка сорвалась.

Следует отметить, что один из нарративов кремлевской пропаганды в отношении причин развязывания войны – якобы противодействие расширению НАТО на восток. путин утверждал, что альянс не выполнил данное россии обещание, согласно которому он не расшириться «ни на дюйм».

«Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», – заявил путин в день начала войны в Украине.

Ранее мы рассказывали, что кремль впервые признал свое поражение с начала вторжения в Украину.

Также «Курсор» сообщал, что генерал США призвал мир подготовиться к «самоубийству» россии.

Помимо этого, у президента Украины Зеленского заявили, что ускорит победу над рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!