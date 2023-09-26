Россия снова атаковала Одесскую область - есть попадания и пострадавшие

Оккупанты в течение двух часов атаковали область, применяя ударные беспилотные летательные аппараты по типу "Шахед".

Ночь на вторник, 26 сентября, снова выдалась неспокойной в южных областях Украины. Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область с помощью ударных беспилотников.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Оккупанты в течение двух часов атаковали область, но украинским средствам ПВО удалось сбить большинство из вражеских воздушных целей. Однако в Измаильском районе зафиксирован "прилет" в припортовую инфраструктуру.

Известно, что в результате обстрелов пострадали двое водителей грузовиков. Одному из них оказали помочь на месте, а второй получил серьезную травму руки и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Олег Кипер отметил, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупационные войска нанесли серьезные удары по инфраструктуре курортной Одессы, применяя различное вооружение, в том числе и сверхзвуковые "Ониксы", которые не могут сбивать украинские средства ПВО.

Еще мы писали, что по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на каждый удар по Украине для россиян будет ответ. А миру нельзя терпеть "сумасшедшего с ракетами", нужно отобрать у него возможность использовать смертельное вооружение.

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, зафиксирован "прилет" по нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге.