В Великобритании заявили, что отдали Украине все, что могли.

В официальных заявлениях высокопоставленные лица Великобритании заявляют о своей намеренности оказывать поддержку Украине, независимо от событий, развивающихся в других странах. Тем не менее, британские военные утверждают, что страна исчерпала свою способность предоставлять военную помощь Украине.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы предоставили почти все, что нашли возможным. Мы будем продолжать обеспечивать Украину необходимым оружием и оборудованием, но сейчас им требуются средства для противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, и наш запас исчерпан", - сказал инсайдер из военной сферы, предпочитающий остаться анонимным.

Отвечая на вопросы о спорах относительно дополнительного финансирования, источник подчеркнул, что Великобритания должна сыграть свою роль в стимулировании других стран предоставлять больше средств и вооружения.

"Давать миллиарды больше не значит предоставлять миллиарды британских комплектов", - отметил собеседник издания.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что Украине сказали, что «абсолютно возможно», что переговоры о членстве в ЕС могут начаться в этом году. Президент Украины сообщил об этом после неожиданной встречи министров иностранных дел ЕС в украинской столице. «Наша ключевая цель интеграции — в этом году выработать решение о начале переговоров о членстве, — сказал Зеленский в своем вечернем обращении вчера. — И сегодня я еще раз услышал на встречах и переговорах, что это абсолютно возможно». Президент заявил, что присоединение Украины к блоку является «лишь вопросом времени» и что она «обязательно выполнит» свою часть необходимой работы.

Курсор писал, что сегодня армия рф атаковала дронами города Украины, есть «прилеты».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!