В Офисе президента Украины рассказали об извращенной логике путина

Россия* продолжает обстреливать украинские города ракетами и иранскими дронами-камикадзе, терроризируя мирное население. Но у главы кремля владимира путина извращенное понимание реальности, в частности сотрудничества между Украиной и Западом.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российский диктатор обладает извращенной логикой. Его армия продолжает атаковать территорию Украины, уничтожая города и убивая жителей, но путин обвиняет Запад, в частности в том, что он поддерживает право украинского народа на защиту своих жизней и территории.