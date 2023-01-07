В Офисе президента Украины рассказали об извращенной логике путина

Россия* продолжает обстреливать украинские города ракетами и иранскими дронами-камикадзе, терроризируя мирное население. Но у главы кремля владимира путина извращенное понимание реальности, в частности сотрудничества между Украиной и Западом.
Об этом на своей странице в Twitter рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, российский диктатор обладает извращенной логикой. Его армия продолжает атаковать территорию Украины, уничтожая города и убивая жителей, но путин обвиняет Запад, в частности в том, что он поддерживает право украинского народа на защиту своих жизней и территории.
Но, как отметил Подоляк, на самом деле реальность другая.
«Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от ворвавшихся в наши дома российских убийц», — добавил советник руководителя Офиса президента.
«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.
Еще мы писали, что у Украины есть четыре требования к российской федерации, без выполнения которых Киев не остановится в противостоянии российской агрессии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!