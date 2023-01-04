Никто не остановится, пока россияне не сбегут из Украины — Киев

У Украины есть четыре требования к российской федерации*, без выполнения которых Киев не остановится в противостоянии российской агрессии.

Их в своем Twitter перечислил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Никто не будет останавливаться… пока россияне не сбегут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов «сво»/военных преступников, не изучат смысл понятия «международное право», – написал Подоляк.

Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів «СВО»/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття «міжнародне право». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 4, 2023

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.