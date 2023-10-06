В оккупированном Крыму прогремели взрывы, реакция местных властей

В Севастополе россиянам пришлось отбиваться от атаки морских дронов.

В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму раздались взрывы. Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, силы противовоздушной обороны были задействованы над Севастопольской или Южной бухтой.

Об этом пишет "Униан".

Российский так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев заявил, что взрывы связаны якобы с тем, что россияне отбивались от морских дронов.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводного-диверсионного обеспечения – УНИАН) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал он в Telegram.

Ранее "Курсор" писал о том, что у Зеленского ответили, когда ВСУ могут освободить Крым. В 2014 году российская федерация незаконно аннексировала Крым, но ВСУ намерены вернуть полуостров под свой контроль, как и все земли, которые сейчас временно находятся в оккупации. Согласно прогнозам советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, произойдет это в ближайшие 5-7 месяцев.

Также по словам Подоляка, война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет все свои территории.

Также мы сообщали, что в оборонном комитете Британии предположили, что понадобится ВСУ для освобождения Крыма. Дело в том, что Украина может вернуть оккупированный полуостров, но Крым является вызовом другого масштаба, в частности из-за большого количества российских войск, которые там сосредоточены, а также из-за того, что аннексия отдалила жителей Крыма от Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!