Оккупанты используют мариупольцев как живой щит

Жители украинского города Мариуполя остались заложниками произвола российских оккупантов. Они как заключенные ходят по своим улицам с документами, подтверждающими лояльность к рф.

В Мариуполе разрушена большая часть жилых домов во время обстрелов и авиаударов армии рф*. Российские оккупанты решили построить для жителей города, оставшихся без крыши над головой временное жилье.

Только строят эти бараки непосредственно рядом с линией своей обороны. Это означает, что мирные люди вынуждены стать живым щитом для оккупантов, которые будут прятаться за их спинами.

Цинизм российских захватчиков в Мариуполе зашкаливает: они развешивают свои флаги и устраивают экскурсии по развалинам драмтеатра, где погибло больше тысячи людей. При этом погибших из-под завалов уже даже перестали доставать, здания просто сносят и равняют с землей. На улицах города лежат трупы, даже на берегу моря.

«Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

Ранее редакция писала, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться. Солдат рф, чтобы остаться живым, намерен сбежать и прятаться в лесах. По его словам, иначе в боях с украинцами не выжить.

Напомним, по данным разведки Великобритании, крупная вспышка холеры может поразить Мариуполь. Ранее в ВОЗ заявляли, что Мариуполь, который теперь контролируется российскими войсками после нескольких недель осады и тяжелых бомбардировок, был среди оккупированных территорий, где существует риск заражения холерой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!