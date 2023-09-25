СМИ пишут о семи ракетах, летящих в сторону временно оккупированного полуострова.

Во временно оккупированном российской федерацией* украинском городе Севастополь звучат сигналы воздушной тревоги.

Об этом информируют местные паблики и публикуют соответствующее видео.

Отмечается, что в городе морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

СМИ пишут о семи ракетах, летящих в сторону временно оккупированного полуострова.

Тем временем Крымский мост снова перекрыт - движение по мосту приостановлено.

Как сообщал Курсор, утром, 23 сентября, город Севастополь, находящийся под временной оккупацией россии, оказался под новой ракетной атакой. Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Местные журналисты сообщают, что якобы украинские ракеты "Нептун" или "Гарпун" были "сбиты" над Севастополем. По их данным, ракеты были запущены якобы с Одесской области. В городе сработали сирены воздушной опасности.

Также сообщалось, что идет атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетами берегового комплекса. Местный "гауляйтер" михаил развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны, которая, как он заявил, успешно справилась с поставленными задачами.

Напомним, Севастополь уже несколько суток подряд находится под взрывами. Ранее в ВСУ подтвердили, что нанесли удар по черноморскому флоту оккупантов, в результате чего армия рф понесла большие потери.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!