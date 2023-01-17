Россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях — NYT

Преступления сексуального характера документируют во всех регионах, где побывали российские войска.

На оккупированных россией* территориях Украины фиксируют случаи сексуальных преступлений в отношении украинских женщин, мужчин и детей.

Об этом пишет издание The New York Times.

«Это отвратительно, и за это должна наступить ответственность», — сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, назвав приведенные случаи «хорошо задокументированными».

В то же время следователь Генеральной прокуратуры Украины Анна Сосонская отметила: эти доказательства свидетельствуют о том, что российские силы использовали сексуальные преступления в качестве оружия войны.

«Преступления сексуального характера документируют во всех регионах, где побывали российские войска, включая изнасилование, принуждение к обнажению и пытки. В частности, в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, а также в Херсонской области», — отмечает СМИ.

Пострадавшими от насилия были люди от 4 до 80 лет, говорится в отчете следователей прокуратуры. Также зафиксировано более десяти случаев групповых изнасилований и принуждения членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником.

По информации издания, уже открыто 154 дела о сексуальном насилии, но настоящее количество «намного, гораздо больше».

Ранее Курсор писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!