В Польше сообщили об атаках со стороны Беларуси – видео

Режим лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в соседней стране.

Министерство обороны Польши сообщило об атаках со стороны Беларуси на польскую границу.

Об этом сообщили в Twitter сегодня, 24 сентября.

"Атаки на польскую границу, осуществленные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-белорусский план провалился", – сказано в сообщении ведомства.

Следует отметить, что ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной еще с 2021 года, когда произошло резкое увеличение количества попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала этого года Пограничная служба Польши зафиксировала более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Source: Ministerstwo Obrony Narodowej pic.twitter.com/zdG2tkRZrt — Osip Agr (@AgrOsip7903) September 24, 2023

Ранее мы писали, что СМИ опубликовали редкое видео с молодым *путиным, отдыхающим с высокопоставленным чиновником.

Также "Курсор" сообщал, что в Сети появились кадры новой резиденции белорусского диктатора Лукашенко за 145 млн долларов. Внутри она полностью сделана из мрамора, комнаты украшает элитная мебель, а в уборных размещены золотые ершики.

Помимо этого мы писали, что в израильской авиакомпании приняли решение о возобновлении полетов в Краков, а также уже стартовала продажа билетов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!