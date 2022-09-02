В разведке США считают, что рф столкнулась с «кадровым голодом»

Представители американской разведки отметили, что российская федерация* столкнулась с нехваткой личного состава и пытается привлечь военных по контракту.

На войне, которую российская федерация развязала против Украины, страна-агрессор продолжает нести огромные потери. В американской разведке считают, что российская армия столкнулась с серьезной проблемой нехватки солдат и ищет способы привлечь мужчин на службу.

Об этом сообщает CCN.

Захватчики потеряли большое количество живой силы и хотят пополнить свои запасы военными по контракту. Командование даже начало заставлять возвращаться на фронт раненых солдат. Также к боевым действиям пытаются привлечь представителей частных охранных компаний. Призывникам обещают денежные бонусы.

По данным разведки США, россия даже может приступить к вербовке осужденных. На войну в Украину их будут привлекать помилованием и материальной компенсацией.

Отметим, что россия, несмотря на рассказы, что «все идет по плану», потеряла убитыми и раненными от 70 до 80 тысяч военных, согласно оценкам Пентагона.

«Курсор» писал ранее, что по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, рф призывает на войну в Украину пожилых новобранцев в плохой форме и без подготовки.

Еще мы писали, что российская федерация испытывает трудности с количеством личного состава, поскольку все больше солдат отказываются идти на фронт. И чтобы доукомплектовать подразделения, рф переводит в пехоту моряков и ракетчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!