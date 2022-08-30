В Пентагоне рассказали об одной из главных проблем армии рф

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, рф призывает на войну в Украину пожилых новобранцев в плохой форме и без подготовки.

Россия изо всех сил пытается найти больше солдат для войны в Украине, даже используя тюрьмы. Многие их новобранцы в возрасте, в плохой форме и не имеют достаточной подготовки, заявил в понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Чиновник связал это с новым указом президента рф путина* об увеличении численности армии страны примерно на 10 процентов, то есть до 1,15 миллиона военнослужащих, начиная с января следующего года.

Пережив значительные неудачи и большие потери войск через шесть месяцев после вторжения в Украину, Пентагон считает, что «эти усилия вряд ли увенчаются успехом, поскольку россия исторически не достигала целевых показателей по личному составу и численности».

«Россия уже начала попытки расширить усилия по вербовке», — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

«Они сделали это частично за счет отмены верхнего возрастного ценза для новобранцев, а также путем вербовки заключенных», — сказал чиновник.

«Многие из этих новобранцев пожилые, непригодные и плохо обученные», — сказал чиновник.

По словам чиновника, Пентагон пришел к выводу, что добавление дополнительных новобранцев не сможет эффективно увеличить общую боевую мощь армии рф к концу года.

По словам чиновника, даже до войны вооруженным силам рф, возможно, не хватало 150 000 человек для заявленной цели в один миллион человек.

В начале августа заместитель министра обороны США Колин Каль подсчитал, что с момента вторжения 24 февраля в Украине было убито или ранено 70-80 тысяч россиян.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!