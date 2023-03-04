В рф беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Дружба»

На территории *россии снова прогремели взрывы. Местные журналисты пишут о том, что на подстанцию нефтепровода «Дружба» в белгородской области совершена атака беспилотником.

Сообщается, что в поселке Разумное, в районе 7 утра 3 марта, был совершен нападение самодельным беспилотным устройством, которое было оснащено взрывным устройством. Целью нападения стал пустой резервуар для нефтепродуктов объемом 3 тысячи тонн. Спасательные службы успели эвакуировать 4 человек. Никто из них не пострадал.

Местные СМИ уже обвинили в произошедшем Украину. По их данным, БПЛА якобы «прилетел с украинской территории».

«В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр», — отмечается в сообщении.

Напомним, 2 марта в московской области прогремел взрыв. Происшествие было зафиксировано в одном из сел примерно в 21:30, со стороны Черкизово. Звук слышали жители всех частей города. Согласно экстренной информации, специалисты отправились на место взрыва вместе со спасателями и правоохранителями. В результате проверки ряда потенциальных объектов в округе, экстренные службы не обнаружили никаких признаков взрыва. Министерство энергетики подмосковья также сообщило, что газовое и электроснабжение в городском округе работают в штатном режиме, а также не обнаружены какие-либо нарушения на объектах энергетической и газовой инфраструктуры.

Позже появилась информация, что взрыв мог быть вызван беспилотным устройством, однако обломки такого устройства на месте происшествия не были обнаружены. Еще одной возможной причиной взрыва могут стать звуки, вызванные сверхзвуковыми полетами самолетов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!