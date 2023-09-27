Состояние здоровья кадырова — СМИ узнали, как протекала болезнь главы Чечни

Состояние здоровья кадырова уже несколько недель обсуждается в СМИ. Теперь же появились новые подробности.

Болезнь лидера Чечни, рамзана кадырова*, началась в мае 2020 года, когда он заразился коронавирусом и был госпитализирован в московскую клинику. Там ему потребовался гемодиализ из-за повреждения почек. После выписки у него возникла одышка и проблемы с почками.

Согласно данным проекта "ВЧК-ОГПУ", бывший министр здравоохранения Чечни, эльхан сулейманов, который был также семейным врачом четы кадыровых, в течение двух лет пытался помочь рамзану кадырову справиться с последствиями коронавируса.

В 2022 году он начал проводить инъекции, но после этого состояние кадырова резко ухудшилось. Врачи предположили, что это могла быть реакция на препарат, но окружение кадырова заподозрило, что главаря чечни пытались отравить.

Сообщается, что в такой неприятной для сулейманова ситуации мать рамзана кадырова просила сына не трогать его, потому что сулейманов "поднял ее на ноги" во время тяжелой болезни.

Однако, в октябре 2022 года друзья эльхана сулейманова получили от него одинаковые сообщения, где он написал, что уехал в Баку, и попросил не беспокоить. После этого он исчез и перестал отвечать на сообщения.

Когда распространились слухи о его исчезновении, были предприняты попытки опубликовать архивные фотографии сулейманова и при этом выдать их за свежие.

Друзья сразу же начали писать сулейманову в соцсетях и поняли, что его страницы ведет чужой человек.

Пропагандисты одного из российских изданий позже показали специально снятый видеоролик с сулеймановым, где тот, поглядывая по сторонам, из неизвестного помещения заявил, что с ним все хорошо.

Тем не менее, несмотря на попытки друзей установить с ним контакт, местонахождение эльхана сулейманова остается неизвестным.

Курсор сообщал, что в кремле резонансно отреагировали на избиение человека сыном кадырова - видео.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!