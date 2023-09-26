Еще больше денег будет получать не только кремлевский диктатор.

Президент *россии владимир путин подписал указ, который предусматривает индексацию зарплаты отдельных категорий госслужащих на 5,5%.

В документе, который опубликовал официальный портал правовой информации, сказано, что для обеспечения соцгарантий президент рф постановил провести повышение с 1 октября этого года в 1,055 раза денежного вознаграждения лиц, которые находятся на государственных должностях российской федерации.

Теперь еще больше денег будет получать не только кремлевский диктатор, но и премьер-министр михаил мишустин, зампред Совета безопасности дмитрий медведев, руководители министерств и отдельных ведомств, сотрудники в представительствах рф в других странах и при международных организациях, занимающие отдельные должности в органах власти и избирательной комиссии Сириуса и самого президента.

Кроме этого, с помощью отдельного указа путин проиндексировал заработные платы генерального прокурора игоря краснова и главы Следственного комитета александра бастрыкина. Правительству поручили обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Российские пропагандисты отмечают, что на момент 2002 года путин получал зарплату в размере 63 тысяч рублей. С тех пор ее индексировали в разные годы в 1,03-2,65 раза. Сейчас президент рф получает 874 тысячи рублей в месяц.

Ранее мы писали, что россиянам впервые задали вопросы касательно того, что они думают о потенциальном уходе путина. Эксперт рассказал, в чем может быть замысел кремля.

Также "Курсор" сообщал, что министр обороны рф шойгу ответил, до какого года россия решила продлить войну.

Помимо этого россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!