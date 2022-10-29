В рф хотят раздавать бесплатно российские смартфоны, потому что их никто не покупает – СМИ

Техника на российской операционной системе «аврора» не пользуются популярностью даже среди чиновников, которые ратуют за импортозамещение.

Российский государственный провайдер «ростелеком»* взялся за внедрение масштабного проекта — смартфоны и ноутбуки на операционной системе «аврора» (якобы российской разработки) для чиновников, бизнесменов и простых граждан. Ведомство готово даже раздавать технику за бесценок.

Об этом сообщает Фокус со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что программа рассчитана на 8 лет. К 2030 году россияне хотят поставить на рынок 138 миллионов устройств в надежде, что часть закупят для госсектора (4%), часть — для потребностей бизнеса (17%), часть реализуют через торговые сети (79%).

«Оператором связи для устройств будет, естественно, «ростелеком». Уже сейчас, на стадии одной только идеи, минпромторг и минцифры рф заявляют, что реализация пройдет с осложнениями из-за небольших бюджетов», — говорится в материале.

Также сообщается, что для повышения уровня популярности гаджетов российское государство может пойти даже на крайние меры, как то: запрет пользоваться отечественным софтом на иностранных платформах, снижение уровня серого импорта, а также ввод субсидий для стимулирования закупок отечественной техники.

«Однако самой большой проблемой им видится продвижение ОС «аврора» и смартфонов, работающих на ней. … Продажи телефонов российских брендов вроде ayya идут крайне плохо, а недавно стало известно, что российский производитель дешевых мобилок Inoi сбежал из страны и перерегистрировался в Эстонии», — пишет издание.

На фоне низкого спроса «ростелеком» предлагает раздавать смартфоны бесплатно в рамках программы для неимущего населения «социальный телефон».

«Провайдер заявляет, что российские дешевые смартфоны смогут заинтересовать 14,6 млн граждан рф. По оценкам госкорпорации, владельцами зарубежных смартфонов являются 95,3 млн россиян», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в августе россиян предупредили о возможном отключении всех смартфонов.

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