Россиян предупредили о возможном отключении всех смартфонов

Свои функции перестанут выполнять не только iPhone, но и устройства, работающие на Android.

На территории *россии могут быть удаленно отключены все смартфоны. Об этом предупредила президент Infowatch Наталья Касперская.

По ее словам, в рф могут выключить не только айфоны, и все устройства, работающие на Android.

«Все смартфоны на территории *россии гипотетически могут быть отключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», – заявила она.

Эксперт уточнила, что даже при этом сценарии полного обрушения инфраструктуры не произойдет, поскольку россияне по желанию могут использовать альтернативные способы связи – кнопочные телефоны и почту.

При этом, по словам Касперской, несмотря на кратно увеличивающееся количество кибератак, серьезную кибервойну против россии пока не разворачивают.

Ранее Курсор сообщал, что в россии решили разработать собственную операционную систему для смартфонов и планшетов. «Конкурента» ОС Android будет создавать компания экс-советника дмитрия медведева. Презентация оС должна состояться уже этим летом, сообщают российские СМИ.

Согласно данным, в реестре российского софта находится лишь одна ОС для мобильных устройств — «Аврора». Эта ОС — доработанная версия финской Sailfish OS.

Кроме этого, о выпуске своей собственной мобильной ОС заявила и известная компания «Лаборатория Касперского», которая попала под расследование в США.

Ранее Курсор писал, что в ДНР и ЛНР запретили Google. В так называемой ДНР заблокировали доступ к Google. По словам представителей оккупационных властей, отмену блокировки популярной поисковой системы следует ожидать только тогда, когда владельцы начнут их уважать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!