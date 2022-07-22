В ДНР и ЛНР запретили Google

В так называемой ДНР заблокировали доступ к Google. По словам представителей оккупационных властей, отмену блокировки популярной поисковой системы следует ожидать только тогда, когда владельцы начнут их уважать.

Поисковая система Google была заблокирована на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которые находятся под временной оккупацией группировок «Л/ДНР», подконтрольных россии*. Об этом рассказали руководители группировок денис пушилин и леонид пасичник.

Так, по словам пушилина, Google используется для «бесчеловечной пропаганды Украины и Запада», которая «давно перешла все границы». Он также заявил о «травле россиян, навязывании лжи и дезинформации», а также о том, что Google «по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие против всех россиян и особенно населения Донбасса».

Пушилин также выразил уверенность, что «сломить русский дух невозможно», но, несмотря на это, он видит необходимость блокировки системы, позволяющей пользователям искать информацию в Интернете.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!