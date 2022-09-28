В рф объявили в розыск первых уклонистов: для поиска используют систему распознавания лиц

Военный комиссар рф Евгений Кудрявцев заявил, что в Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов. Полиция ищет тех, кого не обнаружили дома или на работе для вручения повестки.

Он утверждает, что уклонистами считаются граждане, которых не смогли обнаружить и вручить им повестку лично в руки.

Об этом сообщает SVTV.

Кудрявцем рассказал, что если работники комиссариатов или уполномоченные не нашли призывника дома, а его родным, соседям и коллегам неизвестно, где он находится, то его вносят в список, который передают в полицию. Сотрудники мвд разыскивают уклонистов по своим базам, а решение об установлении вины будут принимать в судебном порядке. По словам комиссара, вручение повестки не приравнивается автоматическому призыву.

«Мы прекрасно понимаем, что, например, 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это всёеуточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», — добавил он.

Помимо этого, сообщается, что в *москве полиция начала ловить уклонистов от мобилизации через систему распознавания лиц, созданную для фсб основателями компании NTechLab Артемом Кухаренко и Александром Кабаковым. Благодаря ей уже четырех мужчин доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств.

Также недавно стало известно, что в российском городе Пенза мобилизовали мужчину с больной матерью на иждивении. Россиянина зовут Александр Пенин и он работает в сфере IT.

Ему вручили повестку, после чего он пришел в военкомат. Там у него потребовали дополнительную справку из Пенсионного фонда о том, что он ухаживает за матерью-инвалидом. В фонде заявили, что такую справку могут получить только безработные. После этого Александр вернулся в военкомат, где ему приказали явиться с вещами утром 28 сентября для отправки на войну.



Также «Курсор» сообщал, что посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии.

Помимо этого, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!