В кремле рассказали, когда закончится война в Украине

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, при каких условиях война в Украине может подойти к концу.

По словам пескова, для этого нужен «как минимум» выход *россии к границам «днр».

Об этом сообщает издание «Детали».

«Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория «донецкой народной республики» освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно будет освободить всю территорию «донецкой народной республики», – сказал он.

Напомним, что 27 сентября, во вторник, в самопровозглашенных «днр» и «лнр», а также оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины, завершилось «голосование» на «референдумах» о вхождении в состав рф. Оккупационные избиркомы утверждают, что в «днр» 99,23% участников «референдума» поддержали идею присоединения к россии, в «лнр» – 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской – 93%.

Разумеется, Украина, как и весь цивилизованный мир, не намерена признавать результаты «референдумов». Аналогичным образом суверенитет территориальную целостность страны признал Израиль.

Ранее посол Украины в Израиле Евген Корнийчук заявил, что Израиль недостаточно помогает украинским военным в противостоянии с российскими оккупантами. По его словам, это касается военной поддержки, потому что одними «бинтами войну не выиграть». Дополнительно он подтвердил, что Украина сбила иранские беспилотники, запущенные рф для атаки по Умани.

Также «Курсор» сообщал, что посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии и напомнило, что россия не может гарантировать право на мирные собрания и свободу слова. Также США попросило своих граждан воздержаться от посещения рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!