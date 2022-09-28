Посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии

Посольство США в россии* призвало сограждан воздержаться от поездок в российскую федерацию, а тех, кто уже находится на территории россии, — немедленно покинуть страну.

Об этом говорится в заявлении американского диппредставительства в россии.

В документе сказано, что граждане США не должны ездить в россию, а проживающие или путешествующие в россии должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности коммерческих поездок.

В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию граждан в вооруженные силы. В этой связи подчеркивается, что россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из россии и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.

В посольстве отметили, что варианты выезда крайне ограничены и часто недоступны в кратчайшие сроки, однако маршруты выезда на автомобилях и автобусах еще открыты.

«Если вы хотите покинуть россию, следует как можно быстрее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут стать еще более ограниченными», — говорится в сообщении.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!