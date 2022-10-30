В рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника

Соратник путина, который также стоял у истоков планирования нападения на Украину, принес извинения за скандальные комментарии своего заместителя.

Глава совета безопасности россии*, которого часто называют возможным преемником путина, принес извинения за антисемитские высказывания российского депутата.

Секретарь совбеза рф николай патрушев выразил сожаление по поводу комментариев своего заместителя, алексея павлова.

Ранее павлов назвал хасидскую организацию Хабад «неоязыческим культом». Высказывания павлова вызвали осуждение среди еврейских лидеров на фоне дипломатической напряженности между москвой и Иерусалимом из-за войны в Украине.

В своей статье, призывающей к «десатанизации» Украины, павлов написал, что в стране действуют сотни неоязыческих культов и включил в свой список движение Хабад-Любавич.

Чиновник заявил, что руководящим принципом Хабада является закрепление своего превосходства «над всеми нациями и народами», и поэтому стало «актуальным провести десатанизацию Украины».

Главный раввин россии Берел Лазар в среду призвал москву осудить «вульгарный» антисемитизм чиновника совбеза, заявив, что он представляет «огромную опасность» для еврейской общины страны.

Лидер Хабада в россии, «потребовал от правительства осуждения чушь», написанную павловым, которая является «оскорблением миллионов верующих евреев, включая подавляющее большинство евреев в россии».

Ранее Курсор писал про «десатанизацию» Украины: в россии выдумали новую причину для военной агрессии.

Напомним, мы сообщали, что россия назвала военные фрегаты с «Калибрами» мирными судами и запросила заседание СБ ООН.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!