Россия назвала военные фрегаты с «Калибрами» мирными судами и запросила заседание СБ ООН

Власти рф цинично вышли из соглашения по безопасному транзиту зерна и потребовали собрать Совбез ООН после атаки на российские «суда».

Уничтожение 29 октября в Севастополе флагмана военно-морского флота рф* и еще как минимум трех военных кораблей нанесло существенный урон не только по боевой силе, но и по боевому духу россиян.

В связи с этим в рф запросили заседание Совета Безопасности ООН на 31 октября. Также россия официально уведомила Генсека ООН о приостановлении участия в зерновой сделке.

При этом россия умышленно обозначила атакованные корабли в своем заявлении как «vessel», то есть суда гражданского назначения. Хотя боевые корабли называются «ship».

Как отмечает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, без уловок и манипуляций не обошлось — пропагандисты намеренно указывают пострадавшие «суда», а не «корабли».

Ранее Курсор писал про «Морской бой»: как россияне нашли виновных во взрывах в Севастополе. В минобороны страны-агрессора считают Великобританию причастной к атаке на черноморский флот.

Также мы информировали, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».

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