«Десатанизация» Украины: в россии выдумали новую причину для военной агрессии

В снбо рф считают, что в Украине «действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству».

Следующим этапом «специальной военной операции» россии* против Украины должна стать «десатанизация».

Об этом заявил помощник секретаря совета безопасности рф алексей павлов, сообщает тасс.

«Полагаю, что с продолжением «специальной военной операции» становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава чеченской республики рамзан кадыров, ее «полной дешайтанизации», — сказал павлов.

Он утверждает, что в Украине «действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству». Особо беспокоит Павлова «Церковь Сатаны», которая якобы «расползлась по Украине» и «является одной из официально зарегистрированных в США религий».

Проявления «сатанизма» павлов видит в «призывах убивать русских» и даже «наведении порчи». По словам помощника секретаря совбеза рф, все эти «проявления» приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к «развитию сектантства» в Украине павлов называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов, после которой украинцы якобы начали отказываться от «многовековых традиций и ценностей» христианства, ислама и иудаизма.

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту», — заявил политик.

Как сообщал Курсор, посол Украины в Израиле Евген Корнийчук заявил, что Израиль недостаточно помогает украинским военным в противостоянии с российскими оккупантами. По его словам, это касается военной поддержки, потому что одними «бинтами войну не выиграть». Дополнительно он подтвердил, что Украина сбила иранские беспилотники, запущенные рф для атаки по Умани.

Также Курсор сообщал, что посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии и напомнило, что россия не может гарантировать право на мирные собрания и свободу слова. Также США попросило своих граждан воздержаться от посещения рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!