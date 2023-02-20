В рф отреагировали на заявление Молдовы о демилитаризации Приднестровья

Молдавским властям следует быть осторожными по поводу присутствия российских войск в Приднестровье после заявления нового премьер-министра Дорина Речана о необходимости демилитаризации региона.

Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков*.

Он также выразил обеспокоенность напряженными отношениями между москвой и Кишиневом.

Речан 18 февраля, через два дня после утверждения его в должности главы правительства, заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем вывода российских войск.

«Россия была и является очень ответственной стороной по приднестровским делам, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть очень и очень осторожными с подобным», — заявил песков.

Кроме того, спикер кремля отметил, что молдавское руководство проявляет «антироссийскую истерию и отсутствие конструктивизма», что якобы может нанести ущерб двусторонним отношениям и Молдове в целом.

Как сообщал Курсор, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе российских войск из этого региона. Он подчеркнул, что Молдова должна настроить свою обороноспособность таким образом, чтобы любой потенциальный агрессор столкнулся с трудностями при нападении на страну.

Так, Речан также предупредил молдаван о реальных угрозах эскалации военных или гибридных операций в Молдове и заявил о необходимости демилитаризации левого берега Днестра, включая эвакуацию российских войск и демилитаризацию местных жителей.

В преддверии этого заявления, президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия планирует совершить госпереворот в Молдове. Она призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам и заявила, что попытки кремля принести насилие в страну потерпят неудачу.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!