Молдова обвинила рф в подготовке госпереворота: в кремле отреагировали

Президент Майя Санду заявила, что рф планирует совершить в Молдове госпереворот.

Министерство иностранных дел рф* отвергло сделанные в понедельник заявления президента Молдовы о том, что москва замышляет дестабилизировать ситуацию в бывшей советской республике.

«Подобные утверждения совершенно необоснованны и бездоказательны», — говорится в заявлении министерства иностранных дел россии во вторник.

Спикер МИД рф мария захарова также напомнила Молдове о «стабильных дружеских отношениях с россией».

«Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдове стабильные дружеские отношения с рф», — сказала она.

Читайте также: в Минобороны Великобритании рассказали об успехах «вагнеровцев» вокруг Бахмута.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.