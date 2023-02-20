Новый премьер-министр Молдовы: Приднестровье должно быть демилитаризовано

Дорин Речан, новый премьер-министр Молдовы, заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе российских войск из этого региона. Он подчеркнул, что Молдова должна настроить свою обороноспособность таким образом, чтобы любой потенциальный агрессор столкнулся с трудностями при нападении на страну.

Об этом пишет tv8.md.

Так, Речан также предупредил молдаван о реальных угрозах эскалации военных или гибридных операций в Молдове и заявил о необходимости демилитаризации левого берега Днестра, включая эвакуацию российских войск и демилитаризацию местных жителей.

Премьер-министр считает, что демилитаризация должна стать фундаментальной задачей для Молдовы, после чего будет возможна экономическая и социальная интеграция граждан, находящихся на левом берегу Днестра. Он добавил, что Молдова в настоящее время ведет гибридную войну, в которой * москва пытается захватить демократические процессы и изменить европейский курс страны.

В преддверии этого заявления, президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия планирует совершить госпереворот в Молдове. Она призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам и заявила, что попытки кремля принести насилие в страну потерпят неудачу.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что путин пытается дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове, чтобы «расшатать» ее и разжечь новый конфликт на границе с Украиной, а также для того, чтобы рассредоточить помощь западных партнеров. Фесенко также считает, что россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь часть ВСУ от основных направлений фронта на ситуацию с Молдовой, и не исключает возможности создания россией нового фронта в результате дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!