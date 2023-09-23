В рф проверяют чиновников россгвардии на причастность к бунту пригожина - ISW

Против некоторых должностных лиц уже возбудили уголовное дело.

Федеральная служба безопасности *россии проводит проверку чиновников росгвардии на причастность к мятежу главаря чвк "вагнер" евгения пригожина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, ФСБ уже начала расследование в отношении должностных лиц росгвардии. Предполагается, что росгвардия разрешила "вагнеровцам" хранить оружие и снаряды на своих складах после подавления мятежа.

"Источник утверждает, что рангом неизвестный генерал по имени роман координировал хранение нескольких контейнеров с военной техникой "вагнера" на территории полигона росгвардии около казачьего стана", - отмечено в отчете.

Аналитики также считают, что кремль стремится укрепить аппарат внутренней безопасности россии вокруг росгвардии после мятежа вагнера". По их мнению, росгвардия станет ключевой структурой для этих целей.

Напомним, в конце июня евгений пригожин и его группировка "вагнеровцев" покинули передовые позиции на фронте и направились в ростов, где фактически установили контроль, а затем начали двигаться к москве. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вмешался в ситуацию и достиг соглашения с пригожиным о прекращении восстания в обмен на гарантии безопасности для него и его наемников.

23 августа произошло падение бизнес-джета в тверской области рф. Впоследствии стало известно, что среди погибших пассажиров находился евгений пригожин.

До этого эксперт спрогнозировал, каким будет будущее рф после смерти пригожина

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!