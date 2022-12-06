В россии боятся, что украинские дроны смогут достать до москвы — СМИ

В ночь на 6 декабря беспилотники атаковали комбинат «слава» в брянской области рф, ранее в результате атаки БПЛА в курске произошел пожар на аэродроме.

В россии* заговорили о возможности Украины нанести удар по москве с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом говорится в материале The Guardian.

Издание отмечает, что соответствующие опасения у россиян возникли на фоне атаки 6 декабря по аэродрому в курской области российской федерации и недавних ударов по авиабазам в рязани и саратове.

«В рф заговорили о том, что если Украина может наносить удары на таком большом расстоянии в тылу россии, то она, скорее всего, способна нанести удар и по москве», — говорится в материале.

Так, по словам российских «военнных корреспондентов», удары по авиабазам наносились с помощью советских разведывательных беспилотников Ту-141 «Стриж», которые якобы незаметно смогли пролететь расстояние в 650 км по территории россии.

«Так-то, до москвы от украинской границы меньше 650 км…», — написал в своем Telegram российский военный эксперт Юрий Котенок.

В свою очередь украинский военный аналитик Сергей Згурец отмечает, что базы вкс рф, по которым был нанесен удар в понедельник, были единственными объектами в россии, полностью обеспечивающими обслуживание бомбардировщиков, используемые для нанесения ударов по Украине. Поэтому они очень важны для российской армии.

«Пока рано говорить, о чем идет речь, но способность вооруженных сил Украины достичь военных целей в глубине территории российской федерации имеет очень символическое и важное значение», — написал говорит аналитик.

Между тем эксперт по военной и гражданской авиации Валерий Романенко отмечает, что советский беспилотник «Стриж» изначально создавался для разведывательных целей, и хотя его дальность полета составляет до 1000 км, чтобы с его помощью атаковать наземные объекты аппарат необходимо переделать.

«Впрочем, с учетом того, что беспилотник выпускался на Харьковском производственном авиационном объединении, а двигатель к нему производился на Запорожском заводе, украинские специалисты вполне могли его адаптировать под барражирующий боеприпас или дрон-камикадзе», — говорит Романенко.

Как сообщал Курсор, в министерстве обороны российской федерации признали удары беспилотниками по военным аэродромам «дягилево» в рязанской области и «энгельс» в саратовской области рф. Ответственность возложили на Украину.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!