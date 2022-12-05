Россия обвинила Украину в ударах по своим военным аэродромам

В министерстве обороны российской федерации* признали удары беспилотниками по военным аэродромам «дягилево» в рязанской области и «энгельс» в саратовской области рф. Ответственность возложили на Украину.

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Там заявляют, что средствами противовоздушной обороны вкс россии летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!