В россии детей заставляют отправлять подарки солдатам

В Электростали (*россия) проводят акцию, в рамках которой ученики с 1 по 11 классы должны отправлять российским оккупантам подарки.

Об этом сообщает SVTV News.

Для улучшения морального духа солдат дети должны вручную подготовить для них письма и открытки. Школьникам запретили отправлять «наспех оформленные поделки».

От них требуют «относиться к участию в акции с должным вниманием и искренностью». При создании поделок школьникам нельзя пользоваться какими-либо «компьютерными технологиями». Подарок утилизируют, если ученик нарушит любое из требований.

Ранее «Курсор» сообщал, что солдаты рф жалуются на фейки в росСМИ о потерях в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!