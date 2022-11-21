Перехват разговора: солдаты рф жалуются на фейки в росСМИ о потерях в Украине

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского солдата, который свидетельствует о низком моральном духе армии рф и их недоверии к собственному командованию.

На обнародованной украинской разведкой записи разговора, солдат рф рассказывает своим родственникам о реальном положении дел в российской армии. Он жалуется и на фейковые сообщения российских СМИ о войне и о реальных потерях российских войск на территории Украины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны. Солдат говорит, что в их рядах ходят слухи о том, что потери уже превышают 80 тысяч. При этом по телевизору говорят, что все «отлично, все прекрасно».

Военный рф признает, что пропаганде нельзя верить и что «победы», о которых говорят по телевизору — выдуманные. Он также выразил уверенность, что мобилизация будет продолжаться и россиян, как и ранее, будут гнать на убой.

Как сообщал Курсор, ранее Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!