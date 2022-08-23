Россия снова осудила Израиль и выдвинула требование

Лавров заявил, что россия «решительно» осуждает израильские удары в Сирии. Он также выдвинул требование еврейскому государству.

Министр иностранных дел рф сергей лавров* осудил израильские авиаудары по целям в Сирии.

«Мы решительно осуждаем опасную практику израильских ударов по сирийской территории, — сказал он на пресс-конференции в москве вместе со своим сирийским коллегой, сообщил Reuters. — Мы требуем, чтобы Израиль уважал резолюции Совета Безопасности ООН и, прежде всего, уважал суверенитет и территориальную целостность Сирии».

Ранее в этом месяце авиаудар, приписываемый Израилю, по сообщениям, был нанесен по иранским целям вблизи главной российской военно-морской базы в Сирии. И россия, и Иран являются ключевыми сторонниками сирийского президента Башара Асада.

Как ранее сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская война против Украины и Европы началась в Крыму и с освобождением полуострова она и должна закончиться.

Также Зеленский предупредил россиян, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях поставит точку в переговорном процессе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!