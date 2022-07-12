Россия возбудила уголовное дело против известного активиста

Следственный комитет России возбудил против политика Ильи Яшина уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК). Об этом рассказал его адвокат.

Российские власти возбудили уголовное дело против Ильи Яшина, одного из последних оставшихся в стране оппозиционеров, по факту распространения ложной информации о российской армии, сообщает его адвокат.

«Мне позвонил следователь — они начинают обыскивать его дом», — пишет в Facebook адвокат Вадим Прохоров.

В июне Яшин был приговорен к 15 суткам лишения свободы. Он должен выйти на свободу завтра рано утром.