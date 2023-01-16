В *россии изготовили первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон», который получит атомная подлодка «Белгород».
Об этом сообщает Regnum.
Пропагандисты утверждают, что «Посейдон» в случае подрыва способен вызвать масштабные цунами, которые могут уничтожить Великобританию или прибрежные города США.
«Курсор» сообщал, что аналитик рассказал, в чем опасность российских ракет С-300.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!