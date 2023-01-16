В россии изготовили первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» ‒ СМИ

По словам пропагандистов, торпеды могут спровоцировать масштабные цунами.

В *россии изготовили первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон», который получит атомная подлодка «Белгород».

Об этом сообщает Regnum.

Пропагандисты утверждают, что «Посейдон» в случае подрыва способен вызвать масштабные цунами, которые могут уничтожить Великобританию или прибрежные города США.

«Курсор» сообщал, что аналитик рассказал, в чем опасность российских ракет С-300.

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