В столице россии прохожие заметили посреди улицы пуму, которая прогуливалась вместе с кандидатом в муниципальные депутаты Можайского района Сергеем Татаринцевым.

Это случилось в московском парке вечером в понедельник, 22 августа. Политик прогуливался с огромным хищником без намордника, что возмутило обычных граждан.

Об этом сообщают российские СМИ.

Оказалось, что Татаринцев несколько лет назад купил в российском зоопарке пуму, когда она была еще детёнышем. Животное по имени Геркулес росло среди людей в квартире и вечерами прогуливалось вместе с хозяином местном парке и лесу. Кандидат в муниципальные депутаты даже использовал хищника для политической агитации.

«Мне не нужно подходить к людям, они сами идут знакомиться с Геркулесом. А я рассказываю людям не только о нем, но и о себе. Общаюсь с соседями», – поделился Сергей.

Однако, не всех жителей россии* устроило наличие пумы посреди Кунцевского парка. Они попытались донести Татаринцеву, что это опасно, но политик был непреклонен.

«Моя позиция по этому вопросу такая: я имею право гулять, где считаю нужным. И нет закона, который меня обязывает надевать на пуму намордник. Зато есть заключение ветеринарно-судебной экспертизы, которая гласит: надевать на пуму намордник – это жестокое обращение с животным. Потому что он перекрывает чувствительные зоны на морде», – заявил Татаринцев.

Впоследствии оказалось, что москвичи уже не впервые жаловались на выгул этого животного, но их возмущению не придали особого значения.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!