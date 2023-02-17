В россии вертолет совершил аварийную посадку, есть погибшие: первые подробности и видео

На борту было четыре человека.

В сахалинской области (*россия) вертолет Robinson R-44 пропал с радаров северо-восточнее горы Красная, после чего совершил экстренную аварийную посадку.

Об этом сообщает российской издание «ТАСС».

Журналисты пишут, что у вертолета сработал аварийный маяк. На его борту находились четыре человека. Пилот и один из пассажиров вертолета Robinson, аварийно севшего на Сахалине, погибли, еще один человек эвакуирован, сообщили экстренные службы.

Ранее мы рассказывали, что погибшей под колесами поезда в Тель-Авиве женщина оказалась репатрианткой из Украины. В Израиль она репатриировалась 16 лет назад и все это проживала в Акко.

Также «Курсор» сообщал, что министерство обороны рф «полностью отрезало» чвк «вагнер» от поставок боеприпасов, что обусловлено «уникальным провалом» российской армии.

Помимо этого недавно генерал США предположил, как именно закончится война в Украине.

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