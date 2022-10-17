В россии мобилизованным выдали ненастоящие бронежилеты

В сети появились новые видео, демонстрирующие «качественную» экипировку армии *рф. Так, в первом ролике солдат показывают, что вместо настоящего бронежилета ему выдали страйкбольное обмундирование и каски китайского образца.

На другом видео другой военный показал, что ему выдали для связи оборудование времен Второй мировой войны.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета от «Ликуда» посетила Молдову, где поддержала пророссийские демонстрации.

Помимо этого, украинские спецслужбы перехватили очередной разговор солдата рф, которая показывает, что оккупанты панически боятся полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!