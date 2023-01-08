В россии планируют начать производство иранских донов: стали известны детали

Ирану и россии будет значительно сложнее собирать беспилотники после того, как разведки разных стран начали отслеживание путей поставок комплектующих для них.

В рамках ирано-российского сотрудничества, в рф планируют начать собственное производство беспилотников Shahed.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он заявил, что украинской разведке известно, что москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов-камикадзе на территории рф. В частности, одним из городов, где намерены собирать беспилотники, будет город Тольятти, в котором действует несколько предприятий автомобильной промышленности.

Данилов добавил, что разведывательные службы многих стран сейчас выясняют, какими путями в иранских беспилотниках оказались запчасти, произведенные западными компаниями.

«Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию от определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что эти компании будут продолжать это делать. Тогда из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос», — сказал Данилов.

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