В россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины

Депутат госдумы рф также подчеркнул, что россии нужно прилагать больше усилий, чтобы успешно завершить войну, которую он называет «специальной военной операцией».

В россии начали угрожать, что не остановятся в войне против Украины. Кроме того, там пожаловались на то, что мир, как оказалось, несправедлив к рф.

Обо всем этом рассказал депутат госдумы рф вячеслав володин.

По его словам, якобы Запад хочет затянуть войну, так как поставляет Украине оружие, что позволяет ей сопротивляться оккупации.

«Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах «ЛНР» и «ДНР». Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, с других регионов «, — заявил он.

Также одиозный депутат обвинил американского президента Джо Байдена и лидеров стран Европы в несправедливости. По словам володина, россии надо прилагать больше усилий, чтобы выиграть войну и захватить Украину.

Ранее Курсор писал, что HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

Кроме этого, солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.