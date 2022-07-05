HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта

Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

Об этом пишет Defense Express.

Так, сегодня ночью в оккупированной Кадиевке (до 2016 года – Стаханов) военными ВСУ был поражен очередной склад с боеприпасами оккупантов.

С высокой вероятностью такой фейерверк – результат работы высокомобильной ракетной системы залпового огня HIMARS.

Временно оккупированная Кадиевка находится примерно в 35 км непосредственно от линии столкновения и в 60 км от временно оккупированного Снежного, где в ночь на 4 июля благодаря HIMARS был уничтожен очередной склад боеприпасов.



Также опубликовано видео работы HIMARS на Запорожском направлении:

HIMARS вже на Запорізькому напрямку. pic.twitter.com/WidTQqFPvC — FAKE OFF (@fakeofforg) July 4, 2022

Кроме того, 3 июля мощными высокоточными ударами была демилитаризована одна из четырех баз армии рф, находившаяся вблизи временно оккупированного Мелитополя (около 270 км от Снежного).

Melitopol in occupied Zaporizhzhia region reportedly getting hit hard tonight. From the accuracy of the strikes on what looks like two targets, possibly HIMARS in use. The area is within range if launched from north of Vasylivka. pic.twitter.com/ZCDq3gKqM5 — ELINT News (@ELINTNews) July 3, 2022

Напомним, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев.

Также мы сообщали, что министр МВД Айелет Шакед раскритиковала решение Верховного суда об украинских беженцах.

Курсор ранее писал, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!