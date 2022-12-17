В россии произошел крупный пожар

Во Владивостоке (*россия) произошел масштабный пожар на складах.

По информации местных жителей, пламя вспыхнуло на складах с кондитерскими изделиями. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что в Тель-Авиве произошел пожар, есть пострадавшие.

«Курсор» сообщал, что в россии продлили срок военной службы и заявили, что частичная мобилизация не завершена.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!