В Тель-Авиве произошел пожар, есть пострадавшие

В Тель-Авиве 68-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали во время возгорания в 4-этажном здании.

Об этом сообщает Walla.

Это случилось ночью 17 декабря. По предварительной информации, пострадавшие отравились дымом.

На место происшествия приехали медики, которые помогли жертвам пожара и эвакуировали их в городскую больницу Ихилов в состоянии средней степени тяжести.

Параллельно этому событию вспыхнул пожар в селении Ахихуд (Галилея). На протяжении всей ночи на месте происшествия работали пожарники и спасатели.

К утру возгорание локализовали, какая-либо опасность для жителей населенного пункта отсутствует. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

«Курсор» сообщал, что полиция поделилась новыми подробностями расследования попытки убийства школьника в Реховоте. Правоохранители утверждают, что чиновники муниципалитета не идут на сотрудничество со следствием и не явились на допрос.

Помимо этого мы рассказывали, что недавно солдаты ЦАХАЛа на посту возле Офры открыли огонь по охранником поселка в Иудее и Самарии, потому что они думали, что перед ними палестинцы, бросавшие камни.

Военным передали данные о палестинцах, атаковавших камнями израильские автомобили на главной автомагистрали. После этого они заметили двух человек на обочине дороги, которые, как они подумали, являются теми самыми палестинцами. Далее ими был открыт огонь, о чем подробнее читайте в нашем материале.